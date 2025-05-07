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За последние несколько лет НМГ увеличила объем продаж в Китай в 5 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За последние несколько лет Национальная Медиа Группа (НМГ) увеличила объем продаж в Китай в пять раз — в частности, холдинг успешно сотрудничает с китайской компанией Beijing Joy Culture Media Co. Ltd с 2018 года, распространяя свою анимацию «Три кота» и «Царевны» на территории КНР. Об этом сообщила пресс-служба НМГ.

Отмечается, что проекты доступны на различных крупных платформах в Китае (Tencent, Youku, Puxin, Hisense), у них есть свои аккаунты в популярных социальных сетях, таких как Douyin и Weibo.

Также проекты показали на национальных каналах и адаптировали для китайской аудитории — их перевели на различные диалекты, включая кантонский, тайваньский и хоккиенский. Была выпущена и различная продукция по проекту «Три кота», в том числе книги, игры, игрушки, одежда и товары FMCG (повседневного спроса. — Ред).

Кроме этого, идет обсуждение нового, 5-го сезона «Трех котов», премьера которого в КНР планируется на начало осени. Также обсуждается игровое шоу-сериал по формату «Три кота» для Hebei TV, а сам проект в стране стал узнаваем и уже полюбился китайским зрителям. Число просмотров превысило отметку в 2,5 млрд.

Вместе с тем НМГ находится в процессе согласования разрешительных документов по запуску вещания каналов холдинга в сетях операторов кабельного, IP и спутникового ТВ в Китае.

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В сентябре в КНР выйдет совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк». Как отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова, картина открывает новую страницу истории сотрудничества двух стран в области кино.

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