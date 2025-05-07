Китаист оценил выход фильма «Красный шелк» на кинорынке КНР

Выйти на кинорынок КНР очень сложно, однако совместному российско-китайскому фильму Андрея Волгина «Красный шелк» это удалось. Об этом 7 мая «Известиям» сообщил китаист Сергей Мстиславский.

Он заявил, что китайский кинорынок является одним из крупнейших в мире благодаря многочисленному и платежеспособному населению.

«Молодцы ребята, которые сделали этот фильм, они воспользовались ситуацией. Надо продолжать в том же духе. Это просто отлично, потому что зайти на кинорынок Китая — это очень сложно», — заявил он.

Кроме того, Мстиславский оценил темы, которые раскрывает кинокартина, в том числе семейные ценности и дружбу народов. По словам эксперта, в настоящее время ситуация в мире располагает к созданию совместных российско-китайских проектов.

«Красный шелк» выйдет в китайский кинопрокат в сентябре 2025 года. Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производство — кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

Министр культуры России Ольга Любимова 14 апреля назвала «Красный шелк» самым успешным детективом в российском прокате, собрав почти 700 млн рублей. Она указывала, что китайские прокатчики с интересом стали относиться к российскому кино, они отмечают рост уровня аудиовизуальной графики и сценариев.