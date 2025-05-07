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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Республики Вануату

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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У южных берегов принадлежащего Вануату острова Танна в Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 6 мая свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC)

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 272 км к юго-востоку от города Порт-Вила, где проживают 35,9 тыс. человек. При этом очаг залегал на глубине около 109 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлена.

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Землетрясение магнитудой 5 произошло 6 мая на границе Киргизии и Таджикистана. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана (Заалайский хребет), в 23 км к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 8 км к югу от села Кара-Киндик.

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