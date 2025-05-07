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Сюжет:

Песков ответил на сообщения об идее Киева создать демилитаризованную зону

Песков: РФ не слышала от Киева инициатив по созданию демилитаризованной зоны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва пока не слышала о желании или инициативах Киева по установке демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом 7 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», — сказал он ТАСС в ответ на вопрос о готовности РФ рассмотреть данную инициативу.

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Специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог 6 мая заявил, что киевские власти хотят приостановки боевых действий по текущим линиям боевого соприкосновения и готовы на установление 30-километровой демилитаризованной зоны на границе с РФ.

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