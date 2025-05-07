Geo News сообщил об уничтожении ВВС Пакистана пяти индийских истребителей

Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана поразили пять индийских истребителей и один беспилотный летательный аппарат в ходе оборонительных действий. Об этом 7 мая сообщил телеканал Geo News со ссылкой на пакистанского федерального министра информации и радиовещания Аттаулла Тарара.

«Пакистан сбил пять индийских самолетов и один беспилотник и пакистанская армия уничтожила несколько вражеских аванпостов», — говорится в материале телеканала.

Тарара уточнил, что полная информация о нанесенном государству ущербе будет известна в ближайшее время.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру. В свою очередь Пакистан провел ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позднее в МИД Пакистана подчеркнули, что «безрассудные действия» индийской стороны приблизили два государства, которые обладают ядерным оружием, к крупному конфликту. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил, что по меньшей мере восемь мирных жителей погибли, двое пропали без вести и 35 пострадали в результате ударов Индии по Пакистану.