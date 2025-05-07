Украинцы, которых поддерживали спонсоры из европейских стран, попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако это оказалось безуспешным, мероприятие прошло отлично. Об этом 6 мая сообщил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Концерт «Хора Турецкого» в зале Генассамблеи ООН прошел с аншлагом — пришло столько народу, что многие попросту не смогли попасть в зал, вмещающий 1800 мест. <…> И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами», — говорится в сообщении Полянского в Telegram-канале.

Он уточнил, что накануне мероприятия украинцы «распространили в ООН ноту» с призывом проигнорировать и не посещать концерт, но это не сработало.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 6 мая прошел концерт, приуроченный к 80-летию Победы в ВОВ, на котором «Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO исполнили песни времен войны. На мероприятии в том числе присутствовали ветераны, высокопрофильные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата ООН.