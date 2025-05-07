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Лавров поблагодарил Кубу за поддержку в развязанной Западом гибридной войне
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Лавров поблагодарил Кубу за поддержку в развязанной Западом гибридной войне

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Фото: Global Look Press/Cliff Welch/Icon Sportswire
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Россия признательна Кубе за неизменную поддержку в гибридной войне, развязанной странами Запада, и ценит это. Об этом 7 мая сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для кубинских СМИ «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния» по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

«Признательны за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против России. Кубинское руководство неоднократно справедливо указывало, что одну из первопричин конфликта вокруг Украины надо искать в многолетней экспансии НАТО в направлении российских границ», — отметил Лавров.

По его мнению, одним из важных вопросов остается также сохранение полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, который взял курс «на истребление всего, что связано с Россией».

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что взаимоотношения между Москвой и Гаваной длятся уже несколько десятилетий, и РФ со своими латиноамериканскими партнерами плотно взаимодействуют в самых различных областях. По его словам, на протяжении нескольких лет стороны также занимаются расширением образовательных связей, выделяя гранты и открывая новые образовательные центры.

«История взаимопомощи наших стран насчитывает несколько десятилетий. Конкретными проектами продолжаем оказывать содействие кубинским друзьям. Плотное взаимодействие осуществляется в области энергетики, промышленности, туризма, сельского хозяйства, технологий, образования, культуры и спорта. Обсуждается расширение портфеля двусторонних инвестиционных инициатив, общее количество которых в настоящее время превышает сотню», — добавил глава МИД РФ.

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 5 апреля открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване и обсудил с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем двустороннее сотрудничество государств по многим направлениям. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин со своим коллегой из Кубы множество раз подчеркивали стратегическую важность партнерства двух стран.

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