Лавров назвал Кубу надежным внешнеполитическим союзником России

Куба является надежным внешнеполитическим союзником, а также одним из приоритетных партнеров России в Латинской Америке. Об этом 7 мая сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для кубинских СМИ «Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния» по случаю 65-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

«Сегодня Куба — надежный внешнеполитический союзник и приоритетный партнер России в Латинской Америке», — подчеркнул он.

Лавров уточнил, что Куба также сохраняет солидарность с Россией во многих глобальных вопросах, в частности, Москва и Гавана выступают за сохранение «справедливого многополярного миропорядка», который будет учитывать интересы каждого государства.

Помимо этого, министр иностранных дел отметил, что РФ совместно с Кубой работает по тематике борьбы с неоколониальными практиками. Он заявил, что рассчитывает на продолжение взаимодействий с коллегами из Гаваны.

Лавров также отметил, что обе стороны отвергают незаконные односторонние санкции, которые наносят удар по наиболее уязвимым слоям населения и противоречат нормам международного права.

«Россия последовательно выступает за безотлагательное и полное прекращение торгового эмбарго Кубы со стороны США. <…> Настаиваем также на безусловном исключении Гаваны из американского списка «государств – спонсоров терроризма», — уточнил он.

Кроме того, глава МИДа добавил, что закреплению внешнеполитических связей сторон будет способствовать вступление Кубы в БРИКС 1 января текущего года. Он отметил, что после своего расширения объединение улучшило свои позиции как «центр согласования интересов Глобального Юга и Востока».

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 5 апреля открыл филиал Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване и обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем двустороннее сотрудничество по различным направлениям. Вице-премьер уточнил, что президент РФ Владимир Путин с кубинским коллегой неоднократно подчеркивали стратегическую важность партнерства двух стран.