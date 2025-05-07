Расчеты FPV-дронов уничтожили орудия полевой артиллерии ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты FPV-дронов 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили орудия полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 7 мая сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что разведчики обнаружили расчет противника, который вел огонь в сторону российских подразделений, в лесополосе в районе населенного пункта Гуляйполе. Было принято решение точечного огневого воздействия на украинских боевиков с использованием FPV-дронов на оптоволокне.

После точного определения координат боевикам ВСУ было нанесено огневое поражение ударными беспилотными летательными аппаратами, отметили в ведомстве.

Минобороны РФ 6 мая сообщило о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили на донецком направлении в зоне специальной военной операции реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. Для выполнения задачи российские военнослужащие использовали FPV-дроны.