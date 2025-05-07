Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности. Соответствующее заявление было опубликовано 6 мая на сайте ООН.

«Мир не может позволить себе военное столкновение между Индией и Пакистаном», — говорится в заявлении Гутерриша.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уточнил, что Гутерриш призвал обе стороны проявить «максимальную военную сдержанность».

В свою очередь корреспондент «Известий» Анастасия Костина показала обстановку в столице Индии Нью-Дели после начала военной операции «Синдур».

Она отметила, что в городе всё спокойно, нет сирен, правительство не ввело меры повышенной безопасности, несмотря на то что Нью-Дели находится близко к региону Джамму и Кашмир.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру.

В свою очередь Пакистан начал ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.