В МИД Пакистана обвинили Индию в развязывании конфликта ядерных государств

В МИД Пакистана, комментируя удары Вооруженных сил Индии по пакистанской территории, подчеркнули, что «безрассудные действия» индийской стороны приблизили два государства, которые обладают ядерным оружием, к крупному конфликту. Соответствующее заявление 7 мая опубликовано на сайте министерства.

«Безрассудные действия Индии приблизили два ядерных государства к крупному конфликту. Ситуация продолжает развиваться. Пакистан оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом в любое время и в любом месте по своему выбору в соответствии со ст. 51 Устава ООН и в соответствии с нормами международного права», — говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что индийские ВВС, оставаясь в индийском воздушном пространстве, нарушили суверенитет Пакистана при помощи дистанционного оружия, нацелившись на гражданское население через международную границу в Муридке и Бахавалпуре, а также через линию контроля в Котли и Музаффарабаде, Азад Джамму и Кашмире.

«Акт агрессии Индии привел к мученичеству мирных жителей, включая женщин и детей. Этот акт агрессии также создал серьезную угрозу для коммерческих воздушных перевозок. Мы решительно осуждаем трусливые действия Индии», — добавили в МИД Пакистана.

Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру.

В свою очередь Пакистан начал ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.