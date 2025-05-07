Метеоролог назвал регионы, где возможен снег 9 мая

Мокрый снег 9 мая возможен в нескольких регионах, не исключены и ночные заморозки, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ночные заморозки на 9 мая возможны в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской и Тверской областях, сообщил метеоролог.

А вот в Новгородской и Ленинградской областях не исключен даже мокрый снег.

«На землю он не ляжет. Такое возможно только на востоке и северо-востоке Европейской России: Киров, Ижевск, Сыктывкар», — добавил он.

В столичном регионе на День Победы будет прохладная погода, возможны небольшие дожди, добавил Шувалов. Ветер ожидается северный или северо-восточный, поэтому дневная температура будет около 10 градусов. По словам метеоролога, это ниже климатической нормы.

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