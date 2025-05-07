В Европарламенте рассказали о поддержке отказа от импорта российского газа

Фракции Европейской народной партии (188 мест), Renew Europe (77 мест) и «Зеленые» (53 места), скорее всего, поддержат меры против российских энергоносителей, заявил «Известиям» евродепутат и член ЕНП Томаш Здеховски. Сам он также выступает за постепенный отказ от российского газа.

«Некоторые левые группы и отдельные депутаты Европарламента также могут поддержать это предложение, в то время как другие могут выступить против него из-за опасений по поводу цен на энергоносители и социальных последствий», — сказал политик «Известиям».

В пользу запрета, вероятно, выскажется фракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», у которой 136 кресел в ЕП. Суммарно у этих политических сил более половины голосов, поэтому Европарламент, скорее всего, поддержит запрет на импорт российского газа с 2027 года.

ЕК намерена запретить импорт российского трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам с 2027 года, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запретный спот: Европарламент поддержит отказ от российского газа с 2027-го