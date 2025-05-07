Матвиенко рассказала о значении парада Победы в Москве

Приезд высоких гостей на парад в Москву, во-первых, говорит о том, что, несмотря на тотальную, принудительную политику переписывания истории XX века Западом под свои нынешние агрессивные задачи, огромная часть населения планеты остается на стороне правды, которую четко зафиксировал Нюрнберг. А во-вторых, однозначно признает решающий вклад именно советского народа, именно Красной армии в Победу над нацизмом. Об этом заявила в интервью «Известиям» председатель СФ Валентина Матвиенко.

«Поэтому они едут в Москву, а не в Париж, Лондон или еще куда-то. И, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность и благодарность нашим друзьям за их готовность быть с нами рядом в этот торжественный день», — пояснила спикер Совфеда «Известиям».

По ее словам, участие в торжественно-мемориальных мероприятиях 9 Мая в российской столице становится своеобразным маркером зрелости для этих национальных лидеров, а также дополнительно утверждает их как независимых политиков, представляющих народы суверенных стран.

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«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»