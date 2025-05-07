Матвиенко рассказала о коренной перестройке системы международных отношений

Сейчас происходит коренная перестройка системы международных отношений, заявила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Она из биполярной становится многополярной, более справедливой, учитывающей интересы в том числе стран Глобального Юга, которые долгие годы находились под западной оккупацией, иначе это назвать невозможно. И вот сейчас происходит возвращение их идентичности, рост самосознания», — считает Валентина Матвиенко.

Процесс возникновения новых центров экономической, политической, военной мощи, образования международных организаций, по мнению спикера Совфеда, набирает силу. Россия его не только приветствует, но и является своего рода проводником этого движения, добавила Валентина Матвиенко.

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«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»