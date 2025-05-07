Матвиенко рассказала о значении 80-летия победы над японским милитаризмом

80-летие победы над японским милитаризмом и тем самым 80-летие завершения долгой мировой войны на всех театрах действий — дата, которая требует большого общественного и мирового внимания, заявила в интервью «Известиям» спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Совершенно особое значение эта победа имеет для таких стран, как Россия, Китайская Народная Республика, Монголия. И, уверена, в наших странах мы широко и достойно отметим юбилей, проведем целый ряд масштабных мероприятий, отдадим дань памяти героям, сложившим свои головы в борьбе с фашизмом на Дальнем Востоке и в Азии», — резюмировала спикер верхней палаты российского парламента.

По ее мнению, были бы абсолютно уместными и совместные юбилейные торжества, и присутствие российских официальных лиц на параде, который состоится в Пекине. Но говорить о том, в каком формате могли бы пройти совместные мероприятия, пока рано, добавила Валентина Матвиенко.

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«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»