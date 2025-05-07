Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В МИД Пакистана обвинили Индию в развязывании конфликта ядерных государств
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
СМИ сообщили о запрете Литвой и Латвией перелета Вучича на парад Победы в РФ
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Мир
В Пентагоне назвали модернизацию ядерных сил главным приоритетом ВВС США
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Мир
СМИ сообщили об ответных ракетных ударах Пакистана после атак Индии
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Мир
Трамп назвал глупым решением отказ Запада от формата G8 с участием России
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Мир
В Европарламенте рассказали о поддержке отказа от импорта российского газа
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Общество
Президент Венесуэлы прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

В Курчатовском институте рассказали о создании советского ядерного оружия

0
EN
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Решение о возобновлении в разгар войны «работ по урану» стало первым важнейшим шагом на пути создания советского ядерного оружия.

Укрепить документом: как изменилась ядерная доктрина РФ
Почему Украина ставит на эскалацию и что произошло в Брянской области

«Руководство страны и группа ученых, основываясь на донесениях разведки об идущих в Германии, Великобритании, США работах по созданию нового сверхмощного оружия, сделало тем самым стратегически правильный выбор, в то время когда успех этого начинания был далеко не очевиден», — рассказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина.

С момента начала работы в лаборатории №2 до первого испытания бомбы прошло всего шесть лет. Однако фундаментальные исследования в области физики ядра в нашей стране начались задолго до этого. Важную роль здесь сыграл выдающийся ученый-энциклопедист, биогеохимик Владимир Вернадский. Он инициировал первые экспедиции по поиску урана еще в Российской империи, а в 1922 году создал и возглавил Радиевый институт, где были получены первые в СССР препараты радия, построен первый циклотрон.

Физико-технический отдел Радиевого института впоследствии был преобразован в ЛФТИ (Ленинградский физико-технический институт) во главе с Абрамом Иоффе, который «воспитал» целую плеяду выдающихся советских ученых. В 1930-е в ЛФТИ началось развитие нового научного направления — физики ядра, которое благодаря незаурядной научной интуиции А.Ф. Иоффе вскоре стало основным. В 1933 году руководителем отдела ядерной физики был назначен Игорь Курчатов.

Несмотря на исследования по физике ядра, которые проводились в СССР и за рубежом, еще никто тогда не мог представить возможность создания нового разрушительного оружия. Однако уже на рубеже 1930-х стало формироваться представление о военных перспективах использования энергии атома. В этот период все работы по ядерной тематике исчезли из научной печати, их засекретили те страны, где уже начались разработки по созданию нового оружия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ядро истины: как советский атомный проект достиг успеха всего за шесть лет

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025