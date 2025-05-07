В Курчатовском институте рассказали о создании советского ядерного оружия

Решение о возобновлении в разгар войны «работ по урану» стало первым важнейшим шагом на пути создания советского ядерного оружия.

«Руководство страны и группа ученых, основываясь на донесениях разведки об идущих в Германии, Великобритании, США работах по созданию нового сверхмощного оружия, сделало тем самым стратегически правильный выбор, в то время когда успех этого начинания был далеко не очевиден», — рассказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина.

С момента начала работы в лаборатории №2 до первого испытания бомбы прошло всего шесть лет. Однако фундаментальные исследования в области физики ядра в нашей стране начались задолго до этого. Важную роль здесь сыграл выдающийся ученый-энциклопедист, биогеохимик Владимир Вернадский. Он инициировал первые экспедиции по поиску урана еще в Российской империи, а в 1922 году создал и возглавил Радиевый институт, где были получены первые в СССР препараты радия, построен первый циклотрон.

Физико-технический отдел Радиевого института впоследствии был преобразован в ЛФТИ (Ленинградский физико-технический институт) во главе с Абрамом Иоффе, который «воспитал» целую плеяду выдающихся советских ученых. В 1930-е в ЛФТИ началось развитие нового научного направления — физики ядра, которое благодаря незаурядной научной интуиции А.Ф. Иоффе вскоре стало основным. В 1933 году руководителем отдела ядерной физики был назначен Игорь Курчатов.

Несмотря на исследования по физике ядра, которые проводились в СССР и за рубежом, еще никто тогда не мог представить возможность создания нового разрушительного оружия. Однако уже на рубеже 1930-х стало формироваться представление о военных перспективах использования энергии атома. В этот период все работы по ядерной тематике исчезли из научной печати, их засекретили те страны, где уже начались разработки по созданию нового оружия.

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Ядро истины: как советский атомный проект достиг успеха всего за шесть лет