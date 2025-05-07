Матвиенко рассказала о роли России и Китая в сохранении исторической правды

Россия и Китай смогут сыграть решающую роль в сохранении правды для потомков, сказала в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия и Китай смогут сыграть решающую роль в сохранении правды для потомков. В этой связи хочу подчеркнуть высочайшее историческое значение такого длительного и содержательного визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию именно в дни 80-летия Победы и его участие в торжественно-мемориальных мероприятиях», — заявила Валентина Матвиенко «Известиям».

Для Китая сохранение в полном объеме правды об их борьбе плечом к плечу с советскими войсками и союзниками против японского милитаризма и германского фашизма, о большом их вкладе в общемировую победу и о страшных, многомиллионных жертвах китайского народа — позиция абсолютная, от которой они не отступят ни при каких условиях, подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Не сомневаюсь, что в юбилейные дни сентября Китай еще раз сможет продемонстрировать это достойно, масштабно и на высоком международном уровне», — отметила Валентина Матвиенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая. В рамках поездки он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»