Научные достижения во время войны показал Политехнический музей

«Наука Великой Победы» — такой теме посвящена новая уличная планшетная выставка, которую во вторник, 6 мая, открыли в Москве на Рождественском бульваре.

Экспозицию подготовили сотрудники Политехнического музея при поддержке национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации.

«Выставка рассказывает о вкладе ученых в нашу Великую Победу. Для ее подготовки использованы материалы Политехнического музея, Курчатовского института, Национального центра исторической памяти. В экспозиции представлена лишь небольшая часть из того материала, который был изучен и который бы хотелось показать», — сообщила в своем выступлении на церемонии открытия заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» по научной работе Екатерина Яцишина.

Она отметила, что годы Великой Отечественной войны стали временем поиска и быстрого внедрения самых смелых научно-технических решений: тысячи открытий и изобретений, сделанных советскими учеными, внесли огромный вклад в победу над захватчиками.

В рамках церемонии открытия для всех желающих специалисты Политехнического музея провели открытую лекцию. По мнению организаторов, Великая Отечественная война стала вызовом, приняв который и мобилизовав все усилия, советская наука смогла максимально быстро внедрить в массовое производство прорывные научно-технические решения, которые во многом предопределили победу.

В соответствии с этой концепцией оформлены и плакаты выставки. Каждый из них рассказывает, как научные достижения помогли решить значимые военные задачи.

«День Победы никогда бы не настал без личного вклада каждого гражданина нашей страны. Конечно, мы отдаем дань уважения воинам, с оружием в руках отбившим натиск врага на нашу Родину и героически павшим в борьбе за общее дело. Но не менее важна роль тыла, обеспечившего своим трудом армию и жизнь всей остальной страны», — отметил, в свою очередь, директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

В тылу был важен труд каждого, добавил он. В годы Великой Отечественной войны советская наука продолжала работать и преуспевать. В первую очередь упор был сделан на военные разработки. С их помощью техническое оснащение советской армии только развивалось и модернизировалось на боевом опыте.

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