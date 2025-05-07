В МИД РФ назвали количество захоронений советским воинам в Европе

На территории Европы покоится свыше 3,8 млн советских воинов, а всего захоронений более 11,5 тыс., сообщили «Известиям» в МИД РФ.

По информации российского дипведомства, большинство захоронений находится на территории Белоруссии (4112), Германии (1781), Чехии (1340), Венгрии (1252), Польши (690).

При этом в Польше покоится свыше 1,3 млн красноармейцев, Белоруссии — 1,2 млн, Германии — 555,9 тыс., в Венгрии — 114,7 тыс., на Украине — 110 тыс.

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