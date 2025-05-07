Матвиенко оценила слова Трампа о вкладе США в Победу во Второй мировой войне

Недавние слова американского лидера Дональда Трампа о том, что именно США внесли наибольший вклад в Победу, относятся к разряду глубоко ошибочных, заявила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«К разряду глубоко ошибочных. Сказанных из популистских, внутриполитических конъюнктурных соображений. Не имеющих под собой ни малейших исторических оснований. Противоречащих объективным фактам, которые есть в самых разных, в том числе англоязычных документах и литературе. Там всё однозначно. Наибольший и неоспоримый вклад в Победу над германским фашизмом внесли Красная армия и советский народ», — заявила «Известиям» Валентина Матвиенко.

Трамп ранее заявил, что США внесли самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу, как это делают все остальные. Во всем мире союзники празднуют нашу Победу во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, — это США. Победа была одержана только благодаря нам», — написал он в соцсетях.

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