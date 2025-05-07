При капремонте домов будут устанавливаться только отечественные лифты

Минстрой намерен изменить систему закупок лифтов по программам капитального ремонта жилых домов — право участвовать в конкурсах получат только сами заводы-изготовители из России и Белоруссии, их официальные дилеры или 100-процентные дочерние организации. Такое положение содержится в проекте постановления правительства РФ, подготовленного ведомством. Предполагается, что это исключит из торговых цепочек посредников, снизит цены и позволит загрузить госзаказами отечественные предприятия.

«Ключевая задача — обеспечить загрузку российских заводов-изготовителей лифтового оборудования», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

По итогам 2024 года выявлена недозагрузка предприятий более чем на 50%, выпущено всего 25,9 тыс. подъемников. При этом мощности российских заводов позволяют производить более 65 тыс. лифтов в год (со скоростью до 2,5 м/с), отметили в ведомстве.

Для участия в централизованных госзакупках лифтов для капремонта заводы должны быть включены в соответствующий реестр. В настоящее время в него входят семь производств с общей мощностью более 50,3 тыс. подъемников в год — это «Евролифтмаш», Щербинский и Серпуховской лифтостроительные заводы, «Мослифт», Карачаровский механический завод, МЭЛ и «Метеор Лифт», сообщили в Минпромторге.

По оценкам Минстроя, есть возможность менять ежегодно около 24 тыс. лифтов в многоквартирных домах (МКД) по программам капремонта и 30–35 тыс. подъемников использовать в новом строительстве. Однако эксперты не разделяют оптимизма министерств.

«Прямые закупки могут повлиять на рост стоимости услуги по установке лифтов, поскольку круг участников торгов сужается, а регионам, вероятно, придется тратить дополнительные деньги на поиск монтажников на местах», — рассказала «Известиям» зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

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Подъемный план: при капремонте все лифты заменят на отечественные