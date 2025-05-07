Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Общество
Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Новости компаний
Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Политика
В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

При капремонте домов будут устанавливаться только отечественные лифты

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минстрой намерен изменить систему закупок лифтов по программам капитального ремонта жилых домов — право участвовать в конкурсах получат только сами заводы-изготовители из России и Белоруссии, их официальные дилеры или 100-процентные дочерние организации. Такое положение содержится в проекте постановления правительства РФ, подготовленного ведомством. Предполагается, что это исключит из торговых цепочек посредников, снизит цены и позволит загрузить госзаказами отечественные предприятия.

Застряли между этапами: в РФ вчетверо выросло число нарушений в обслуживании лифтов
Чаще всего их проверяют неквалифицированные сотрудники и не проводится техническое освидетельствование

«Ключевая задача — обеспечить загрузку российских заводов-изготовителей лифтового оборудования», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

По итогам 2024 года выявлена недозагрузка предприятий более чем на 50%, выпущено всего 25,9 тыс. подъемников. При этом мощности российских заводов позволяют производить более 65 тыс. лифтов в год (со скоростью до 2,5 м/с), отметили в ведомстве.

Для участия в централизованных госзакупках лифтов для капремонта заводы должны быть включены в соответствующий реестр. В настоящее время в него входят семь производств с общей мощностью более 50,3 тыс. подъемников в год — это «Евролифтмаш», Щербинский и Серпуховской лифтостроительные заводы, «Мослифт», Карачаровский механический завод, МЭЛ и «Метеор Лифт», сообщили в Минпромторге.

По оценкам Минстроя, есть возможность менять ежегодно около 24 тыс. лифтов в многоквартирных домах (МКД) по программам капремонта и 30–35 тыс. подъемников использовать в новом строительстве. Однако эксперты не разделяют оптимизма министерств.

«Прямые закупки могут повлиять на рост стоимости услуги по установке лифтов, поскольку круг участников торгов сужается, а регионам, вероятно, придется тратить дополнительные деньги на поиск монтажников на местах», — рассказала «Известиям» зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подъемный план: при капремонте все лифты заменят на отечественные

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025