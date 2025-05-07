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В СПЧ зафиксировали не менее 300 случаев сноса памятников Красной армии в ЕС с 2022 года

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Фото: ТАСС/IPN/Миколай Буяк
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С 2022 года Московское бюро по правам человека зафиксировало не менее 300 случаев демонтажа памятников советским воинам в странах ЕС. Об этом «Известиям» сообщил директор организации, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

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«С начала 1990-х годов известно о более 3,5 тыс. случаев демонтажа памятников советским воинам за рубежом», — сказал он.

Александр Брод отметил, что по данным на конец апреля, произошло более 100 случаев вандализма в отношении памятников павшим воинам.

«Наибольшее число таких случаев произошло в Польше и Литве», — пояснил правозащитник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вандальная история: не менее 300 советских памятников снесли в ЕС за три года

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