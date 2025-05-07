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Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Мы знаем — у нас есть достоверная информация, что до последнего западные посольства и спецслужбы вели на местах работу, чтобы сорвать визит в Москву государственных лиц высокого уровня», — сказала Валентина Матвиенко «Известиям».

В условиях такой запредельно наглой, мощной обработки любого политика, заявившего о своих планах посетить нашу столицу, прямых угроз, совсем не шуточных, приезд каждого из них на наши торжества — отражение их абсолютно принципиальной позиции в отношении исторической правды, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»

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