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FT узнала о приближении Британии к соглашению с США по понижению тарифных квот

FT: Британия и США могут договориться о снижении тарифных квот на этой неделе
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Великобритания и США приближаются к заключению торгового соглашения о снижении тарифных квот на экспорт стали и автомобилей из Соединенного Королевства, подписание ожидается в течение недели. Об этом 6 мая сообщила газета Financial Times.

«Соглашение, которое планируется подписать на этой неделе, должно включать квоты, которые позволят некоторым британским экспортерам избежать дополнительных 25-процентных пошлин, которые [президент США Дональд] Трамп ввел на импорт стали и автомобилей в феврале и марте», — говорится в сообщении.

В случае достижения консенсуса Британия обязуется со своей стороны снизить налог на цифровые услуги для Соединенных Штатов, а также ослабить тарифы на экспорт автомобильной и сельскохозяйственной продукции из США, уточнили в издании.

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Газета The Daily Telegraph 16 апреля сообщила, что администрация Трампа рассчитывает на заключение торговой сделки с Великобританией в течение трех недель. В издании отметили, что этому предшествовало предсказание вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Трамп согласится на «отличное» торговое соглашение с Великобританией из-за «культурной близости».

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