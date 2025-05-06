Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье

Российские военнослужащие, которые вернулись из украинского плена, приземлились в аэропорту Подмосковья, сообщил 6 мая корреспондент «Известий».

Ранее в этот день между Россией и Украиной состоялся обмен пленными в формате 205 на 205. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Позже Минобороны показало кадры возвращения российских военнослужащих. В ведомстве также заявили, что вернувшиеся из плена военные смогли позвонить своим семьям.