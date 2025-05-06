На Няганской ГРЭС произошло аварийное отключение

На Няганской ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) произошло аварийное отключение, перебоев в электроснабжении города Нягани нет. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе «Форвард Энерго».

«Произошло аварийное отключение без внешнего воздействия. В течение нескольких часов работа оборудования на станции будет полностью восстановлена. Никаких последствий для города не было и нет, перебоев в электроснабжении также нет», — сказали в компании ТАСС.

Уточняется, что компания проводит расследование случившегося и устраняет возникшие неполадки. Работа станции будет восстановлена в течение нескольких часов.

В подмосковной Истре 4 мая из-за сбоя без электроэнергии остались 46 населенных пунктов и 128 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). 23 аварийные бригады работали в круглосуточном режиме для устранения неполадок.