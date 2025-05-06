Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласна отменить торговые пошлины на американские товары. Об этом 6 мая сообщила газета The Times of India.

«В Индии, например, один из самых высоких тарифов в мире. Мы не собираемся мириться с этим, и они уже согласились его отменить», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как отмечает издание, президент США не раскрыл подробности о секторах или товарах, на которые распространится соглашение.

Кроме того, правительство Индии еще не делало официальных заявлений, так как переговоры по торговым пошлинам с США продолжаются.

Агентство Reuters со ссылкой на источники 25 апреля сообщало о возможности отмены 125-процентных пошлин Китаем на некоторые американские товары. Уточнялось, что действия Пекина указывают на обеспокоенность экономическими последствиями торговой войны с Вашингтоном.