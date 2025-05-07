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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Министерстве обороны 7 мая сообщили о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия командира артиллерийского орудия гвардии старшины Евгения Варламова. Он в ходе боя с украинскими боевиками, которые предприняли попытку выйти во фланг наступающим подразделениям Вооруженных сил РФ, чтобы отрезать их от основных сил, обеспечивал непрерывное ведение огня. Именно его орудие получило задачу сорвать план противника.

Так, благодаря грамотным и быстрым действиям Варламова, а также слаженным действиям расчета артиллерийского орудия Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две единицы бронетехники и большое количество боевиков, из-за чего приняли решение отступить.

Кроме того, в МО РФ указали на заслуги рядового Василия Рябоконова, который на наблюдательном посту вычислил и передал координаты на пункт управления мест расположения основных огневых средств, маршруты и время смены постов украинских боевиков на передовых оборонительных позициях.

После уточнения координат местонахождения пехоты противника расчет самоходной артиллерийской установки метким залпом уничтожил группу украинских боевиков. Так, благодаря действиям Рябоконова была пресечена попытка украинских боевиков совершить ротацию на линии боевого соприкосновения, подчеркнули в ведомстве.

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Минобороны РФ 6 мая сообщили, что ВС РФ уничтожили на донецком направлении в зоне СВО реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Для выполнения задачи российские военные использовали FPV-дроны испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

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