Трамп заявил о прекращении ударов по йеменским хуситам

США прекратят удары по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) в Йемене, после того как те выразили готовность отказаться от военных действий. Об этом 6 мая сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни.

«Хуситы, по крайней мере нам, объявили, что они не хотят больше воевать. Они просто не хотят воевать, и мы уважаем этот выбор», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По словам главы государства, хуситы пообещали больше не атаковать коммерческие и военные суда в Красном море.

США и Израиль 5 мая нанесли удары по йеменскому городу Ходейда. Уточняется, что атака была нацелена на цементный завод.

Помимо этого, военные США совершили серию атак на объекты, расположенные в подконтрольной «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения.