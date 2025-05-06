Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии в третьем матче подряд

Хоккеисты команды «Россия 25» проиграли сборной Белоруссии в товарищеском матче в рамках весеннего турне, прошедшего в Тольятти. Игра состоялась 6 мая и завершилась со счетом 1:3.

В составе сборной Белоруссии в рамках матча отметился центральный нападающий Виталий Пинчук, оформивший хет-трик (на 12-й, 32-й и 42-й минутах). В российской команде шайбу забил центральный нападающий Михаил Воробьев (33).

Команда «Россия 25» 1 мая приняла участие в товарищеском матче со сборной Казахстана и обыграла ее со счетом 4:1. На следующий день российские хоккеисты провели матч с белорусами, проиграв со счетом 2:4. Белорусская команда также выиграла у российской 5 мая. Счет игры составил 7:8. Следующая встреча между хоккеистами пройдет в Минске 8 мая.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев 11 апреля сообщил, что Москва и Вашингтон на рабочем уровне обсуждают возможность проведения хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).