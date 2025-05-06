Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Общество
Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Новости компаний
Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Политика
В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии в третьем матче подряд

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хоккеисты команды «Россия 25» проиграли сборной Белоруссии в товарищеском матче в рамках весеннего турне, прошедшего в Тольятти. Игра состоялась 6 мая и завершилась со счетом 1:3.

В составе сборной Белоруссии в рамках матча отметился центральный нападающий Виталий Пинчук, оформивший хет-трик (на 12-й, 32-й и 42-й минутах). В российской команде шайбу забил центральный нападающий Михаил Воробьев (33).

Команда «Россия 25» 1 мая приняла участие в товарищеском матче со сборной Казахстана и обыграла ее со счетом 4:1. На следующий день российские хоккеисты провели матч с белорусами, проиграв со счетом 2:4. Белорусская команда также выиграла у российской 5 мая. Счет игры составил 7:8. Следующая встреча между хоккеистами пройдет в Минске 8 мая.

Победный расчет: Овечкин и Макдэвид вылетят, а Бобровский пройдет дальше
Прогнозы на второй раунд Кубка Стэнли

Министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев 11 апреля сообщил, что Москва и Вашингтон на рабочем уровне обсуждают возможность проведения хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025