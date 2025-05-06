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В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ

Постпредство РФ при ЕС: план ЕК отказаться от энергоресурсов РФ навредит Европе
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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Представленная Еврокомиссией (ЕК) дорожная карта по отказу от российских энергоресурсов усилила тревогу среди европейского бизнеса и экспертов, которые уже фиксируют экономические последствия преждевременного разрыва энергетических связей с Москвой. Об этом заявили 6 мая в постоянном представительстве Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме.

«Разрекламированная Еврокомиссией и представленная в нарушение анонсированных ею ранее сроков только 6 мая сего года дорожная карта с целью прекращения импорта энергоресурсов из России идет в русле взятого ЕС в 2022 года саморазрушительного курса на полный отказ от надежных, стабильных поставок российских энергоносителей по доступным ценам», — говорится в сообщении.

Кроме того, последствия выбранного Евросоюзом курса уже ощутимы: экономика буксует, промышленность сокращается, уровень жизни снижается. По данным Eurostat, в 2023 году ВВП ЕС вырос всего на 0,4%, в 2024 — лишь на 1%, а в I квартале текущего года — всего на 0,3%. Новые шаги Брюсселя, продиктованные политикой, а не экономикой, могут еще сильнее ударить по экономике Евросоюза.

Отмечается, что в отличие от бюрократии в Брюсселе европейский бизнес экономически заинтересован в продолжении закупок российских энергоресурсов. Показательно, что, несмотря на введенные санкции и другие ограничения, в 2024 году около 19% всего газа, импортируемого ЕС, по-прежнему поступает из России — и этот объем даже увеличился по сравнению с прошлым годом. Кроме того, пять стран Евросоюза продолжают закупать у России ядерное топливо для своих АЭС, построенных по российским технологиям.

«В целом становится всё более очевидным, что идеологизированные установки Еврокомиссии расходятся с реальными интересами государств ЕС в сфере энергетики. <...> Россия, в свою очередь, как и прежде, готова к развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества с Европой», — заключили в постпредстве.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя новую инициативу Брюсселя, заявил 6 мая, что Венгрия выступает против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа к 2027 году. Глава МИДа указал, что такие действия нарушают суверенитет стран Евросоюза (ЕС), так как из-за этого государства не смогут выбирать источник энергоносителей. Эти меры, по мнению Сийярто, направлены на поддержку ускоренного вступления Украины в ЕС.

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