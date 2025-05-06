Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
По меньшей мере 20 человек погибли из-за обстрела школы, в которой находились перемещенные лица, в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа. Об этом 6 мая сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
«Число погибших возросло до 20 человек, включая детей, и еще десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по школе, в которой находились перемещенные лица», — говорится в Telegram-канале Al Aqsa.
Телеканал также призвал ООН, правозащитные и гуманитарные организации предпринять эффективные шаги, направленные на завершение конфликта, спасение того, что «осталось от жизни» в секторе Газа.
При этом йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило 6 мая, что намерено в ответ на действия Израиля продолжать атаки по его территории, пока он не прекратит операцию в секторе Газа. По словам хуситов, они готовы пойти на всё, так как имеют дело с теми, кто привык совершать «военные преступления, геноцид и нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру».