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СМИ назвали время первого заседания нового правительства Германии

Bild: первое заседание кабинета министров ФРГ состоится вечером 6 мая
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Фото: REUTERS/Christian Mang
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Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет свое первое заседание кабинета министров во вторник вечером. Об этом 6 мая рассказала газета Bild со ссылкой на федеральную канцелярию.

«Несмотря на задержку в выборах канцлера, первое заседание кабинета министров под руководством канцлера Фридриха Мерца должно состояться сегодня вечером. Как сообщила федеральная канцелярия, учредительное собрание было назначено на 22:00 (в 23:00 мск. — Ред.)», — говорится в публикации издания.

Уточняется, что изначально встреча должна была состояться в 18:00 (19:00 мск), но время изменили без уточнения причин.

Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 мая назначил Мерца новым канцлером ФРГ. В первом туре голосования Мерц не смог набрать достаточного количества голосов для избрания главой государства. Его назначили новым канцлером лишь со второго раза.

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