Yemenia Airways сообщила о приостановке рейсов в аэропорт Саны из-за ударов Израиля

Йеменская авиакомпания Yemenia Airways заявила о приостановке всех рейсов в аэропорт Саны и из него в связи с атакой Израиля. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с агрессией Израиля, атаковавшего международный аэропорт Саны, авиакомпания Yemenia Airways объявляет о приостановке всех рейсов в международный аэропорт Саны и оттуда до дальнейшего уведомления», — указано в сообщении авиакомпании в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

6 мая сообщалось, что в результате ударов Израиля по объектам в столице Йемена, включая аэропорт, погибли три человека, еще 38 ранены. Кроме того, по меньшей мере три самолета авиакомпании Yemenia Airways получили повреждения в результате ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по международному аэропорту йеменской столицы.