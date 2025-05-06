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В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву

Сенатор Джабаров: Киев подтвердил недоговороспособность после атаки на Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Режим президента Украины Владимира Зеленского подтвердил свою недоговороспособность. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил во вторник, 6 мая, отреагировав на ночную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву дронами.

Политик напомнил, что Россия предупредила украинского лидера, что объявляет перемирие в ближайшие дни: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Президент США Дональд Трамп тоже заявил, чтобы Зеленский не вздумал испортить эти праздничные дни, добавил он.

«Если он не в состоянии прислушиваться к голосу руководителей других государств, которые понимают, насколько это важный праздник для России, для российского народа, для многих других стран, которые направят сюда своих руководителей на праздничное мероприятие, значит, будет ответ, который получит Зеленский», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что любому терпению приходит конец, и если Москва придет к этой точке, то Киев получит ответный удар.

При этом он выразил надежду, что здравый смысл у Зеленского и его сподвижников возобладает и они прекратят заниматься обстрелом российских городов и тем более столицы страны в преддверии праздничных мероприятий, при подготовке этих мероприятий.

«Это не только аморально, это просто преступно», — подчеркнул Джабаров.

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Ранее в этот день Минобороны РФ проинформировало, что над регионами России силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 13 беспилотников (БПЛА) ВСУ, два их которых — над Московским регионом, сообщает 360.ru.

В ведомстве уточнили, что также удалось ликвидировать семь БПЛА над Калужской областью, четыре — над Тульской областью, передает RT.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО удалось отразить атаку двух дронов ВСУ, направлявшихся к столице, передает НСН. Позже стало известно о ликвидации еще одного БПЛА.

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