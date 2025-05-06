В Брянской области женщина погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали автомобиль, в результате инцидента погибла женщина. Об этом во вторник, 6 мая, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района», — указал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшей. Также глава Брянской области пообещал оказать семье всю необходимую материальную помощь.
28 апреля в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Брянск погиб мирный житель и пострадала женщина. Также был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.