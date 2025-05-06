Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над регионами РФ

Над регионами России силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 13 беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), два их которых — над Московским регионом. Об этом 6 мая проинформировало Минобороны РФ.

«С 17:21 до 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что,также удалось ликвидировать семь БПЛА над Калужской областью, четыре — над Тульской областью.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО удалось отразить атаку двух дронов ВСУ, направлявшихся к столице. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Позже стало известно о ликвидации еще одного БПЛА.