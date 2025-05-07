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Воздушные трассы: День Победы будет прохладным и с дождем

Температура будет больше соответствовать середине апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Длинные выходные по случаю Дня Победы в средней полосе России не порадуют теплом, прогнозируют метеорологи. Температурный фон будет больше соответствовать середине апреля, чем началу мая. В праздничные дни средняя суточная температура воздуха в центре страны составит 10–13 градусов. В ночные часы возможны даже заморозки. В Москве и Петербурге в День Победы ожидаются небольшие дожди. О том, когда ждать тепла и как одеваться на длинных выходных, — в материале «Известий».

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

Какая погода ждет столичный регион

В праздничные выходные в средней полосе России, в том числе в Москве, будет прохладно с небольшими дождями, прогнозируют метеорологи. В столичном регионе все четыре дня температура воздуха ожидается на 4–6 градусов ниже климатической нормы, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Дожди пройдут, вероятнее всего, 9 и 11 мая, но они будут небольшими, — сообщил он. — Ветер будет в основном северный или северо-восточный, поэтому дневная температура будет держаться в пределах 10 градусов.

Возможны ночные заморозки в ночь на 9 мая, добавил метеоролог. Но они будут небольшими и затронут в основном Московскую область.

Теплую погоду жители столичного региона могут ожидать не ранее середины мая, добавила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Днем 9 мая будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. В ночные часы температура останется низкой, местами может опуститься до –1…–2 градусов. Дневная температура составит около +13 градусов. Будет задувать северный ветер, — отметила она.

В четверг минимальная температура в столице будет +3…+5, по региону от +1 до +6 градусов. В то же время дневная температура в Москве будет на пару градусов ниже, чем 7 мая, по региону +10…+13.

В пятницу, 10 мая, погода будет без существенных осадков, а днем ожидается небольшой кратковременный дождь, а также северный ветер.

— Среднесуточная температура воздуха 9 и 10 мая будет ниже климатической нормы. Она составит +7…+8 градусов, что соответствует середине апреля, — добавила Татьяна Поздянкова.

На воскресенье, 11 мая, по ее словам, прогнозируется больше осадков.

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Что прогнозируют в регионах

Прохладная погода ожидается на День Победы в большинстве регионов России. Ночные заморозки возможны не только в Московской, но и в Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской областях, сообщил Александр Шувалов. Кроме того, в Новгородской и Ленинградской областях не исключен мокрый снег.

— Но на землю он практически не ляжет. Такое возможно только на востоке и северо-востоке Европейской России: Киров, Ижевск, Сыктывкар, — поделился он.

В Санкт-Петербурге температура воздуха в День Победы не достигнет даже +10 градусов, следует из данных центра погоды «Фобос». Каждый день будут дожди, возможно, с мокрым снегом.

Настоящая июльская жара придет на праздник в верховья Оби. Так, в Барнауле с четверга ожидается до +26 градусов. А 9 мая воздух может прогреться и до +30 градусов, добавили в «Фобосе».

Волна холодной погоды на праздники доберется до Крыма, отметила Татьяна Позднякова. Ветер 8–9 мая там сменится на северный, порывы могут достигать 12–17 м/с. При этом дневная температура понизится до +15..+20 градусов. Таким образом, средняя суточная температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже нормы. Прохладная погода в Крыму сохранится до середины месяца, добавила метеоролог.

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Как подготовить организм

Резкие перепады давления и температуры могут негативно сказаться на здоровье, напомнили «Известиям» врачи. Так, они способны спровоцировать приступ мигрени или ухудшить течение хронической головной боли, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

— Перепады погоды также могут привести к обострению хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, например герпес-вирусных инфекций, тонзиллита, синусита, ухудшить состояние пациентов, страдающих бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, — предостерегла она.

Чтобы помочь организму адаптироваться к изменениям погоды, нужно стараться избегать переохлаждения или перегрева, напомнила она.

— Одежда должна быть по погоде, лучше в несколько слоев, чтобы ее легко можно было скорректировать. В холодную погоду можно брать с собой термос с теплым питьем, а в жару — воду. Также важно следить за температурой воздуха в помещении, не забывать регулярно проветривать его, увлажнять воздух, — посоветовала врач.

В период, когда температура за окном меняется, она рекомендовала также сократить употребление поваренной соли и кофеина — это снизит риск скачков давления и уменьшит нагрузку на сердце и сосуды.

— Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно не пропускать прием назначенных препаратов и держать под рукой тонометр, чтобы при необходимости вовремя принять меры, — подчеркнула Екатерина Демьяновская.

В случае недомогания стоит незамедлительно обратиться к своему лечащему врачу, чтобы он скорректировал лечение и помог облегчить симптомы, добавила заведующая одной из поликлиник «РЖД-Медицина» Полина Литвиненко. Если ухудшение самочувствия на фоне изменения погоды происходит регулярно, также стоит обратиться к доктору, обратила внимание она.

Для дачников прохладная майская погода — это предупреждение: не стоит спешить с посадками, поскольку почва еще холодная, сказала Татьяна Позднякова. Она также призвала при поездках за город одеваться теплее.

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