Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ позвонили своим семьям
Российский военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, позвонили своим семьям и рассказали об освобождении. Видео во вторник, 6 мая, публикует Минобороны РФ.
«Алло, мам, привет. В Москве, скоро буду. Обними всех, люблю очень сильно. Скоро встретимся», — сказал один из бойцов.
В рамках сделки с Украиной в Россию во вторник вернулись 205 военнослужащих.
Ранее в этот день между Россией и Украиной состоялся обмен пленными в формате 205 на 205. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Позже Минобороны показало кадры возвращения российских военнослужащих.