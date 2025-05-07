Бурая головушка: скульптура Джакометти и редчайший бриллиант

Скульптура Альберто Джакометти, пейзаж Клода Моне, редчайший голубой бриллиант и «Подсолнухи» Зураба Церетели. Май обещает стать еще одним кульминационным месяцем в сфере аукционных торгов искусством. И хотя рекордов не ожидается, сверхдорогих лотов будет немало. «Известия» выбрали самые интересные из них.

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

«Большая тонкая голова» Альберто Джакометти

Наиболее дорогим лотом месяца станет, видимо, «Большая тонкая голова» Альберто Джакометти. Это топ-лот грядущих нью-йоркских торгов Sotheby's, на которых также будут представлены картины Пикассо, Магритта, Синьяка, Кандинского, Моне и других мэтров импрессионизма и модернизма. Впрочем, даже живописи Пикассо, оцененной в $12–18 млн, далеко по эстимейту до работы Джакометти: за нее собираются выручить около $70 млн.

Правда, для Джакометти это не рекорд: «Шагающий человек I» был продан в 2010 году аж за $104 млн. Но есть неплохие шансы, что в процессе торгов «Большая тонкая голова» как минимум приблизится к девятизначной сумме. Скульптура была изготовлена в 1954-м и отлита в 1955 году в количестве шести экземпляров. Но именно этот, не пронумерованный вариант уникален: он вручную раскрашен в бурых, коричневых и серых тонах.

Фото: Sotheby's

В 2013 году на том же Sotheby's другой вариант из этих шести ушел за $50 млн. Но с тех пор и цены выросли, и доллар подешевел. Ну и наличие цветовой доработки в данном случае действительно очень важно.

В этой скульптуре Джакометти изобразил своего брата Диего, но портретное сходство практически отсутствует. Получилась, скорее, метафора человека XX века, пугающая и сюрреалистичная. В профиль он выглядит еще более привычно, хотя сложный нюансированный рельеф побуждает детально разглядывать бронзу, но фигура анфас оказывается сплющенной, вытянутой. Голова превращается в подобие ножа.

Пейзаж Клода Моне

Главный конкурент Sotheby's — Christie's — тоже планирует торги в Нью-Йорке. Но в данном случае топ-лотом выступает произведение XIX века: роскошный пейзаж Клода Моне, созданный в 1891 году. «Тополя на опушке, сумерки» — вертикальное полотно высотой ровно в 1 м. Вещь образцовая для Моне, очень показательная и вместе с тем не настолько привычная, как изображения стогов сена или кувшинок.

В 1891 году Моне написал целую серию работ с изображением тополей, стоящих ровным рядом вдоль берега реки. Причем живописец настолько полюбил этот мотив, что, когда участок земли с деревьями решили продать, договорился с будущим владельцем, собиравшемся срубить их, чтобы затормозить запланированные изменения: Моне нужно было еще несколько месяцев для завершения работы над циклом.

Фото: Christie's

С одной стороны, изображение тополей в разное время суток, с разным освещением можно сравнить с самой известной серией подобного рода — «Руанский собор». С другой же, если смотреть на все работы вместе, бросается в глаза не только цветовое решение, но и форма: художника явно интересует здесь, как тополя выстраиваются в линии, зигзаги и геометрические фигуры. И в этом плане Моне предсказывает формальные эксперименты XX века.

Тем не менее из всего цикла работа, выставленная на торги, пожалуй, самая изысканная и тонкая по цвету: самое начало заката живописец передает нежнейшими розоватыми оттенками неба за тополями. В общем, можно предположить, что весьма скромный для Моне эстимейт $30–50 млн будет превзойден, и существенно.

Редчайший голубой бриллиант

Десятки миллионов долларов в этом месяце обещают принести не только произведения искусства, но и драгоценности. На торгах Sotheby's в Женеве с молотка уйдет редчайший бриллиант «Средиземноморский голубой» весом в 10 карат. Он был сделан из алмаза весом почти 32 карата, добытого в Южной Африке. После огранки получился прямоугольный камень, который рекомендуется носить в кольце. Хотя, понятно, это не столько украшение, сколько коллекционный раритет.

Фото: Sotheby's

Считается, что из всех существующих алмазов только 0,3% имеют голубой цвет. Он появляется за счет примесей бора, но такой результат возможен только при очень большом давлении — большем, чем в случае с бесцветными камнями. Голубые алмазы формируются глубже в магме Земли — на глубине от 400 до 600 км. И в результате извержения вулканов оказываются у поверхности. Но даже среди них лишь небольшое количество — около 1% — отличаются ярким оттенком.

Понятно, что есть еще целый ряд параметров, и все они в данном случае тоже выдающиеся. Всё вместе обеспечивает внушительный эстимейт $20 млн. Не рекорд (в 2015-м другой голубой бриллиант был куплен за $48,4 млн). Но тем не менее.

«Подсолнухи» Зураба Церетели

Ну и нельзя обойтись в нашей подборке без отечественного лота на российских же торгах. Совсем недавно из жизни ушел глава Академии художеств Зураб Церетели, и вот уже аукционный дом «Совком» отозвался на печальное событие (и, очевидно, на возросший интерес к наследию живописца), представив его полотно «Подсолнухи».

Известно, что это был один из любимых мотивов Церетели. Подобно тому, как Дега бесконечно писал балерин, а Лабас — дирижабли, Церетели обожал изображать подсолнухи. Сколько таких полотен было им написано — не перечесть. Причем именно в них наиболее ярко проявились особенности его стиля: жизнерадостность, солнечность, пастозность (масло образует буквально выпуклый рельеф на холсте), некоторая упрощенность, наивность (в этом плане Церетели — преемник Пиросмани), но главное — буйство цвета. Его самодостаточность.

Фото: «Совком»

Вещь, которая 22 мая уйдет с молотка, демонстрирует все эти качества сполна. И, наверное, не будь наследие Церетели столь объемным, а различных картин с изображением подсолнухов так много, это полотно стоило бы куда больше. Пока же за него просят от 3 млн рублей. И, признаться, крайне интересно, чем закончится аукцион: будут ли коллекционеры биться за произведение и взлетит ли его цена. Хотя, каков бы ни был результат, делать какие-то обобщения тут вряд ли стоит. Времени прошло еще совсем мало, так что творчеству Церетели только предстоит получить оценку сначала от рынка искусства, а затем и от истории.