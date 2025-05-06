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Сийярто выступил против планов ЕК по отказу от российского газа к 2027 году

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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Венгрия выступает против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российского газа к 2027 году. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя новую инициативу Брюсселя.

Глава МИД указал, что такие действия нарушают суверенитет стран Евросоюза (ЕС), так как из-за этого государства не смогут выбирать источник энергоносителей. Эти меры, по мнению Сийярто, направлены на поддержку ускоренного вступления Украины в ЕС. Он считает, что за это решение придется расплачиваться другим государствам, среди которых и Венгрия.

«Мы отказываемся это делать. Мы отказываемся платить цену за необоснованные и неизмеримые субсидии Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз», — отметил Сийярто, трансляция видеообращения опубликована на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что ЕК предложит запретить новые газовые соглашения с РФ и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. В свою очередь, агентство Bloomberg проинформировало о планах ЕК опубликовать дорожную карту для отказа от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. По его словам, ранее он уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.

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