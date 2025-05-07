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Россияне назвали лучшие военные фильмы

Опрос: россияне назвали лучшим военным фильмом «А зори здесь тихие»
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Фото: Интерфест
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Россияне назвали лучшими военными фильмами «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики» и «17 мгновений весны». Об этом говорится в результатах опроса холдинга МТС Медиа, с которыми ознакомились «Известия» 7 мая.

Эксперты выяснили, что 86% опрошенных считают День Победы самым важным праздником в стране. При этом 85% респондентов имеют общее представление об истории войны и хотят узнать больше, а 74% предпочитают узнавать о войне из советской киноклассики.

«72% респондентов отметили, что за последний год смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, 24% — читали книги о ней, 57% — слушали песни военных лет, 23% — посещали тематические выставки, 11% — концерты, 7% — театральные постановки на тему войны», — говорится в результатах опроса.

Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках
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В пятерке самых любимых фильмов россияне назвали «А зори здесь тихие» (76%), «В бой идут одни старики» (74%), «17 мгновений весны» (71%), «Они сражались за Родину» (64%) и «Офицеры» (62%). При этом 40% респондентов отметили нехватку современных экранизаций реальных событий, 39% заинтересованы в фильмах о жизни простых людей в тылу, а 31% хотят узнать больше о биографиях героев войны.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что военная драма о детском концентрационном лагере «Группа крови» выйдет на экраны 8 мая. Создатели постарались передать все ужасы, с которыми столкнулись пленники так называемого в нацистских официальных документах детского дома, располагавшегося в Ленинградской области во времена Великой Отечественной Войны.

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