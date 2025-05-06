Россиянин Грицюк подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси»

Российский нападающий Арсений Грицюк подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси». Об этом 6 мая сообщила пресс-служба команды.

«Сегодня «Нью-Джерси Девилз» объявили о подписании контракта с форвардом Арсением Грицюком на один год, начиная с сезона-2025/26», — следует из публикации на сайте.

В нынешнем сезоне спортсмен провел 48 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 44 очка (17 шайб + 27 передач). Так, он вошел в пятерку лучших по очкам, голам и передачам среди хоккеистов Санкт-Петербурга.

Как подчеркивает пресс-служба команды, Грицюк был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2019 года в пятом раунде под общим 129-м номером. В 2021 году он стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда» Омска и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об уходе из петербургского клуба СКА Грицюк сообщил 8 апреля. Уточнялось, что контракт хоккеиста СКА должен был истечь 31 мая.