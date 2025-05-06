В результате ударов Израиля по столице Йемена три человека погибли и 38 ранены
В результате ударов Израиля по объектам в столице Йемена, включая аэропорт, погибли три человека, еще 38 ранены. Об этом 6 мая сообщает телеканал Almasirah со ссылкой на министерство здравоохранения правительства хуситов.
«Трое погибших и 38 раненых в результате израильской агрессии в аэропорту Саны, на цементном заводе в Амране и электростанции «Хизияз», — написали в Telegram-канале издания.
Кроме того, по данным саудовского телеканала Al Arabiya, по меньшей мере три самолета авиакомпании Yemenia Airways получили повреждения в результате ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по международному аэропорту йеменской столицы.
Сообщается, что фюзеляж и крылья одного самолета практически полностью охвачены огнем. Информации о масштабах повреждений двух других бортов не приводится.
6 мая самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум электростанциям и цементному заводу в Йемене. Уточняется, что военные истребители Израиля ударили по двум электростанциям: «Хайз» в округе Санхан и «Дхахбан» в округе Бени-эль-Харит. А также атаковали цементный завод в провинции Амран на северо-западе Йемена.