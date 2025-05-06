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Лукашенко предостерег другие страны от нападения на Белоруссию

Лукашенко: ответ Белоруссии на агрессию будет молниеносным и без колебаний
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Фото: ТАСС/Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любые вторгшиеся на территорию страны силы получат ответ. Об этом он сообщил 6 мая.

«Не дай Бог чужой сапог ступит через границу Белоруссии — ответ будет молниеносный», — приводятся его слова в Telegram-канале агентства БелТА.

Уточняется, что он сделал это заявление на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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11 апреля первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что в рамках развития системы обороны в республике создаются укрепленные районы. Муравейко уточнил, что по мере создания таких укрепрайонов Белоруссия отрабатывает современные действия.

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