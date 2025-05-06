Лукашенко предостерег другие страны от нападения на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любые вторгшиеся на территорию страны силы получат ответ. Об этом он сообщил 6 мая.
«Не дай Бог чужой сапог ступит через границу Белоруссии — ответ будет молниеносный», — приводятся его слова в Telegram-канале агентства БелТА.
Уточняется, что он сделал это заявление на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
11 апреля первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что в рамках развития системы обороны в республике создаются укрепленные районы. Муравейко уточнил, что по мере создания таких укрепрайонов Белоруссия отрабатывает современные действия.