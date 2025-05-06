Эксперт спрогнозировал снижение цен на новые авто в начале лета

В июне сохранится тенденция к снижению цен на новые автомобили, особенно китайского производства. Об этом рассказал «Известиям» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов 6 мая.

По его словам, основная причина — переполненные склады: на фоне слабого спроса на ввезенные машины дилеры стремятся как можно скорее освободить площади.

«Содержание нераспроданных авто требует значительных затрат, а новые поставки — включая свежие модели — продолжают поступать. Чтобы ускорить продажи, дилеры охотно предлагают значительные скидки, иногда достигающие миллиона рублей», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что особенно активны в этом плане бренды, которым не удалось закрепиться на российском рынке — они закрывают салоны и распродают остатки по заниженным ценам. Однако он предупредил, что покупка таких авто связана с серьезными рисками: отсутствие официального представительства в стране может привести к проблемам с сервисом и запчастями.

«Цены на вновь ввозимые машины и свежие модели также пока остаются сравнительно низкими. Это связано с укреплением рубля по отношению к доллару и юаню — китайская валюта ослабла благодаря действиям местного регулятора», — отметил Иванов.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что китайские автомобили быстро теряют в цене после покупки: уже через год на вторичном рынке они стоят лишь 50–60% от изначальной цены. Такая динамика обусловлена слабой адаптацией к российским условиям и низкой долговечностью.

«Тренд сохраняется, поскольку выбор на рынке в основном ограничен китайскими марками, а высокая ключевая ставка ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) делает покупку даже подержанных машин за наличные затруднительной — платежеспособных клиентов немного, а конкуренция за них большая. Тем не менее уже в июле ожидается разворот — возможен рост цен на китайские авто», — заключил эксперт.

Накануне «Автостат Инфо» сообщило, что за I квартал 2025 года в России было продано 164,9 тыс. автомобилей класса SUV (кроссоверы и внедорожники), что на 30,6% меньше год к году. Несмотря на снижение продаж, их доля в структуре авторынка страны выросла и достигла отметки 68,2%.