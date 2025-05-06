Жителя Херсонской области приговорили к 5,5 года колонии за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области к 5,5 года лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону.

«Южным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России, жителя региона, 1997 года рождения, причастного к публичному оправданию террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурант в мессенджере Telegram опубликовал комментарии, которые оправдывали теракт в ТЦ «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее, 29 апреля, за публичное оправдание терроризма в Санкт-Петербурге задержали мужчину. В Telegram фигурант публиковал комментарии, поддерживающие деятельность запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).