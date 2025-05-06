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Московский международный пресс-центр для освещения празднования Дня Победы оснастили новыми технологиями

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Фото: пресс-служба Сбера
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В столице открыли Международный пресс-центр для освещения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе «Сбера».

МПЦ находится в Центральном выставочном зале «Манеж». Там могут одновременно находиться свыше 2,5 тыс. человек.

В пресс-центре работает стенд Сбербанка, где можно оформить банковские услуги. Здесь также можно будет приобрести монеты из драгоценных металлов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Еще с помощью сенсорного экрана посетители смогут ознакомиться с шедеврами живописи: нейросеть Kandinskyпомогла восстановить образы живописных полотен Репина, Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко и других мастеров, утраченных во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, посетители пресс-центра узнают о возможностях нейросетевой модели GigaChat 2.0, которая отвечает на вопросы по математике, истории, медицине или юриспруденции, редактирует тексты, пишет музыку и может извлечь важную информацию из голосовых сообщений или документов.

Международный пресс-центр (МПЦ)— ключевая площадка для освещения юбилейных торжеств, посвященных 80-й годовщине великой Победы. Это технологичное, многофункциональное и мультиформатное пространство.

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