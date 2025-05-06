Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане признал вину

Один из участников атаки на полицейских в Дагестане, получивший ранения, признал свою вину и рассказал подробности нападения. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по республике.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

В СК сообщили, что нападавшему предъявили обвинения по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»), 166 УК РФ («Угон без цели хищения»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и 226 УК РФ («Хищение оружия»).

Ранее в этот день в минздраве Дагестана сообщили, что состояние двух полицейских, пострадавших при нападении в Махачкале, остается стабильно тяжелым.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двоих нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.